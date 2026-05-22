22 мая 2026 в 16:05

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовлю «Кантри» с беконом и пармезаном — аромат стоит на весь дом

Этот вариант картошки появился у меня после обычного эксперимента с духовкой, а теперь его просят готовить чуть ли не каждые выходные. Картофель получается с хрустящими краями, ароматным беконом и тонкой сырной корочкой сверху — намного интереснее обычной жареной картошки.

Во время запекания бекон слегка поджаривается и пропитывает картофель своим ароматом, а пармезан делает корочку ярче и вкуснее. Снаружи дольки получаются румяными и поджаристыми, а внутри — мягкими и почти кремовыми.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, сырокопченый бекон — 120 г, пармезан — 70 г, растительное масло — 3 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, паприка — 1 ч. ложка, сушеный тимьян — 0,5 ч. ложки, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель хорошо вымойте и нарежьте крупными дольками прямо с кожурой. Бекон нарежьте небольшими кусочками. В большой миске смешайте масло, паприку, измельченный чеснок, тимьян, соль и перец. Добавьте картофель и хорошо перемешайте.

Выложите дольки на противень в один слой, сверху распределите бекон. Запекайте при 200 градусах около 35 минут. Затем посыпьте все тертым пармезаном и верните в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сверху появилась румяная сырная корочка.

Личный опыт: вкуснее всего получается, если брать картофель небольшого размера и не очищать кожуру — она становится очень хрустящей. Пармезан лучше натирать мелко, тогда он не лежит кусками, а превращается в тонкую ароматную корочку. А еще такой картофель хорошо сочетается с обычным греческим йогуртом вместо тяжелых соусов.

Ольга Шмырева
