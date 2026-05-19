Бекон из аэрогриля — причина, по которой я отказался от сковородки и духовки: делюсь рецептом

Бекон из аэрогриля — причина, по которой я отказался от сковородки и духовки: делюсь рецептом

Главное открытие этого рецепта — хлеб под беконом. Я просто положил тост под решетку, чтобы жир стекал, а в итоге получил идеально румяный, хрустящий и пропитанный беконным духом тост.

Ингредиенты

Бекон сырокопченый — 200 г, хлеб белый тостовый — 2 ломтика, куриное филе — 500 г, чернослив — 100 г, сыр твердый — 80 г, чеснок — 2 зубчика, картофель — 500 г, масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу

Как готовлю

Сначала выбрасываю все сомнения и просто кладу ломтики бекона на решетку аэрогриля. Да, пусть лежат внахлест — не парюсь. Под решетку сую кусок хлеба, чтобы он впитал весь жир.

При 190–200 градусах жарю бекон 10–12 минут, через 5 минут переворачиваю щипцами. Готовый бекон выкладываю на бумажные полотенца — лишний жир стекает, а хлеб снизу становится бомбическим тостом.

Тут самое сложное — удержаться и не сожрать все сразу, пока готовлю рулет: куриное филе отбиваю, посыпаю чесноком, сыром и черносливом, заворачиваю в рулет и обматываю беконом.

Отправляю в аэрогриль на 25 минут при 180 градусах — корочка румяная, внутри сочно. Картошку режу дольками, солю, перчу, поливаю маслом — и за 20 минут получаю гарнир, который улетает быстрее мяса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я ненавижу возиться с жиром на плите, но аэрогриль снова спас. Бекон получился невероятно хрустящим, и весь жир остался в поддоне, а не на моей футболке.

Единственное, что я сделал не так, — пожалел хлеба. Ломтики, которые лежали внизу, впитали этот ароматный сок и стали главным хитом ужина. Не повторяйте мою ошибку — кладите больше тостов.