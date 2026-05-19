Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 09:46

Бекон из аэрогриля — причина, по которой я отказался от сковородки и духовки: делюсь рецептом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главное открытие этого рецепта — хлеб под беконом. Я просто положил тост под решетку, чтобы жир стекал, а в итоге получил идеально румяный, хрустящий и пропитанный беконным духом тост.

Ингредиенты

Бекон сырокопченый — 200 г, хлеб белый тостовый — 2 ломтика, куриное филе — 500 г, чернослив — 100 г, сыр твердый — 80 г, чеснок — 2 зубчика, картофель — 500 г, масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу

Как готовлю

Сначала выбрасываю все сомнения и просто кладу ломтики бекона на решетку аэрогриля. Да, пусть лежат внахлест — не парюсь. Под решетку сую кусок хлеба, чтобы он впитал весь жир.

При 190–200 градусах жарю бекон 10–12 минут, через 5 минут переворачиваю щипцами. Готовый бекон выкладываю на бумажные полотенца — лишний жир стекает, а хлеб снизу становится бомбическим тостом.

Тут самое сложное — удержаться и не сожрать все сразу, пока готовлю рулет: куриное филе отбиваю, посыпаю чесноком, сыром и черносливом, заворачиваю в рулет и обматываю беконом.

Отправляю в аэрогриль на 25 минут при 180 градусах — корочка румяная, внутри сочно. Картошку режу дольками, солю, перчу, поливаю маслом — и за 20 минут получаю гарнир, который улетает быстрее мяса.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я ненавижу возиться с жиром на плите, но аэрогриль снова спас. Бекон получился невероятно хрустящим, и весь жир остался в поддоне, а не на моей футболке.

Единственное, что я сделал не так, — пожалел хлеба. Ломтики, которые лежали внизу, впитали этот ароматный сок и стали главным хитом ужина. Не повторяйте мою ошибку — кладите больше тостов.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
бекон
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке в Якутии самолета
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.