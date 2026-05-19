Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена

Заливной пирог с курицей и молодой капустой — это гениально простое блюдо для тех, кто любит сытную домашнюю выпечку без возни с тестом. Никакой раскатки — просто смешал жидкое тесто, выложил начинку и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный пирог с хрустящей золотистой корочкой и начинкой из мягкой курицы, молодой капусты и яиц. Капуста становится сладковатой, курица — сочной, а заливное тесто делает их единым целым. Идеален для ужина или перекуса.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 яйца, 200 г сметаны, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль; для начинки — 300 г куриного филе, 300 г молодой капусты, 2 вареных яйца, соль, перец.

Курицу отварите и нарежьте кубиками. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните. Яйца нарежьте кубиками. Смешайте начинку, посолите, поперчите. Для теста взбейте яйца со сметаной и солью, добавьте муку с разрыхлителем. Вылейте половину теста в форму, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 35-40 минут.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот заливной пирог с курицей и капустой. Курица получилась сочной, а тесто — нежным и воздушным. Кстати, вместо сметаны можно взять кефир — тесто станет еще легче. Рецепт настоящая палочка-выручалочка для быстрого ужина!

