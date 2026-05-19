Вместо возни с яблоками — ревень. Шарлотка получается в разы сочнее, а готовится за 40 минут

Сам удивился, что из обычного стебля ревеня можно сделать такое. Бисквит сначала схватывается пышной шапкой, а потом ревень отдает свою кислинку, превращая десерт в нечто среднее между пирогом и суфле. Минимум продуктов — максимум вкуса.

Что понадобится

Яйца — 4 шт., сахар — 150 г, ванильный сахар — 10 г, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, ревень — 300 г, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Ревень очищаю от кожицы, нарезаю кусочками 1–1,5 см, засыпаю 70 г сахара и оставляю на полчаса — он даст сок. Форму 24 см застилаю пергаментом.

Яйца с солью взбиваю миксером 5–7 минут до кремообразной консистенции. Постепенно всыпаю оставшийся сахар и ваниль, продолжая взбивать.

Две ложки муки откладываю, остальную просеиваю с разрыхлителем. Аккуратно лопаткой вмешиваю муку в яичную массу. С ревеня сливаю сок, смешиваю его с отложенной мукой и добавляю в тесто.

Перемешиваю, выкладываю в форму и выпекаю при 180 °C 40 минут. Готовность проверяю шпажкой. Даю пирогу остыть в форме 20 минут, затем перекладываю на решетку, посыпаю пудрой и подаю.