Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 07:06

В Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Гусев: 17 беспилотников ВСУ сбили в Воронежской области за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области за ночь, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. При этом губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется в регионе.

Силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что частный дом подвергся атаке со стороны ВСУ. По его словам, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Тем временем губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что в регионе был сбит беспилотник, обломки которого упали на жилой дом в Удомле. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам мэра города Максима Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения.

Регионы
Россия
Воронежская область
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, откуда на рынке труда возникают «вакансии-пустышки»
«Это поражает»: в США заметили безумие Зеленского после решения по Ермаку
Россиянам рассказали о дополнительном страховании от нападения акул
В МИД РФ раскрыли, какие страны чаще всего хотят купить нефть у России
Азаров заявил, что 60–70% жителей Украины говорят в быту по-русски
«Украинцы в отчаянии»: в США увидели важный сигнал в ударах ВСУ по РФ
Черничук сообщил об ударах по объектам ЗАЭС и инфраструктуре Энергодара
Названы регионы России, где ожидаются погодные аномалии в ближайшие дни
В Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ
Россиян предупредили о штрафах за неправильную установку кондиционера
Человек погиб на базе SpaceX в Техасе
Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах
Боец ВСУ рассказал, как сдался в плен российскому дрону
Освобождение ДНР и срыв атаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 мая
Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре
Врач ответил, что нужно делать при укусе пчелы в первую очередь
Череповец остался без авиасообщения
Кондитер раскрыл, как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки
Врач объяснила, как отличить аллергию на солнце от обычного ожога
ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на Ярославскую область
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.