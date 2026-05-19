В Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников ВСУ Гусев: 17 беспилотников ВСУ сбили в Воронежской области за ночь

Средства ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области за ночь, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. При этом губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется в регионе.

Силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что частный дом подвергся атаке со стороны ВСУ. По его словам, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.

Тем временем губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что в регионе был сбит беспилотник, обломки которого упали на жилой дом в Удомле. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам мэра города Максима Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения.