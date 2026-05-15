15 мая 2026 в 07:45

ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС

Несколько жилых домов повреждены в Энергодаре из-за ударов беспилотников ВСУ

ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале. По его словам, фасады нескольких многоквартирных жилых домов, а также множество автомобилей получили повреждения. Он добавил, что под удар также попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка. Мэр отметил, что информации о пострадавших нет.

Город подвергся массированному налету FPV-дронов. Противник целенаправленно бил по гражданским объектам, — написал Пухов.

Ранее сообщалось, что сотрудник администрации города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара пострадал при ударе FPV-дрона по территории у здания мэрии, у него легкое ранение. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

До этого представитель Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина заявила, что новая воздушная атака с применением украинских беспилотных летательных аппаратов была зафиксирована на въезде в Энергодар 14 мая. Город на протяжении последних трех суток подвергался систематическим ударам дронов.

