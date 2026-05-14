Представитель ЗАЭС сообщил о новой атаке беспилотников на Энергодар

Новая воздушная атака с применением украинских беспилотных летательных аппаратов была зафиксирована на въезде в Энергодар, сообщила ТАСС представитель Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. Город на протяжении последних трех суток подвергается систематическим ударам дронов.

Атаки на Энергодар возобновились 12 мая. Сегодня атака фиксировалась на въезде в город, — говорится в сообщении.

Под прицелом ВСУ оказываются в том числе ключевые объекты городской гражданской инфраструктуры. Несмотря на непрекращающуюся внешнюю активность противника, обстановка на самой атомной станции полностью контролируется профильными службами, добавил представитель ЗАЭС.

Ранее Яшина заявила, что беспилотный аппарат Вооруженных сил Украины совершил налет на автомобильную заправочную станцию в Энергодаре. При этом взрыва горючего не случилось, и инцидент обошелся без раненых среди персонала и посетителей АЗС.

Кроме того, мэр города Максим Пухов сообщил, что в результате удара со стороны ВСУ произошло возгорание на восьмом этаже здания администрации Энергодара. По заявлению руководителя муниципалитета, обстрелы административного объекта осуществляются преднамеренно и носят систематический характер.