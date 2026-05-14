14 мая 2026 в 11:33

Представитель ЗАЭС сообщил о новой атаке беспилотников на Энергодар

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Новая воздушная атака с применением украинских беспилотных летательных аппаратов была зафиксирована на въезде в Энергодар, сообщила ТАСС представитель Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. Город на протяжении последних трех суток подвергается систематическим ударам дронов.

Атаки на Энергодар возобновились 12 мая. Сегодня атака фиксировалась на въезде в город, — говорится в сообщении.

Под прицелом ВСУ оказываются в том числе ключевые объекты городской гражданской инфраструктуры. Несмотря на непрекращающуюся внешнюю активность противника, обстановка на самой атомной станции полностью контролируется профильными службами, добавил представитель ЗАЭС.

Ранее Яшина заявила, что беспилотный аппарат Вооруженных сил Украины совершил налет на автомобильную заправочную станцию в Энергодаре. При этом взрыва горючего не случилось, и инцидент обошелся без раненых среди персонала и посетителей АЗС.

Кроме того, мэр города Максим Пухов сообщил, что в результате удара со стороны ВСУ произошло возгорание на восьмом этаже здания администрации Энергодара. По заявлению руководителя муниципалитета, обстрелы административного объекта осуществляются преднамеренно и носят систематический характер.

Регионы
Запорожская область
Энергодар
Запорожская АЭС
атаки БПЛА
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
