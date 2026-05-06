06 мая 2026 в 15:45

Пожар вспыхнул в здании администрации Энергодара после атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул на восьмом этаже здания администрации Энергодара в результате атаки ВСУ, сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале на платформе МАКС. По словам градоначальника, удары по административному зданию наносятся целенаправленно и системно.

Сегодня после одной из атак произошло возгорание помещения [администрации] на восьмом этаже. Пожар оперативно локализован, соответствующие службы сработали быстро и профессионально, — написал он.

Ранее Пухов информировал, что Киев осуществляет массированный налет БПЛА на Энергодар во время действия объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским перемирия. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

До этого представитель ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что интенсивность атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла. По ее словам, за последние сутки в городе зафиксировано несколько ударов, в том числе по административным зданиям.

