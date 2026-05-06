06 мая 2026 в 18:49

Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС

Представитель ЗАЭС Яшина: беспилотник ВСУ ударил по автозаправке в Энергодаре

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по автозаправке в Энергодаре, который является городом-спутником Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. При этом, по ее словам, детонации не произошло и обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

Противник пытался атаковать автозаправочную станцию Энергодара, где заправляются местные жители. Но детонации не произошло. Пострадавших нет. Атаками на гражданские объекты, жилые дома и администрацию противник пытается посеять панику среди населения, — рассказала Яшина.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов информировал, что Киев осуществляет массированный налет БПЛА на Энергодар во время действия объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским перемирия. Он призвал местных жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.

До этого Яшина сообщала, что интенсивность атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла. По ее словам, за последние сутки в городе зафиксировано несколько ударов, в том числе по административным зданиям.

