Запеканка «Бабушкина» из картофеля: натёр, смешал с яйцом и сметаной — и в духовку на 40 минут

Если устали от обычных гарниров, подаем картофельную запеканку: вкусный ужин по-домашнему. Это гениально простой рецепт сытного блюда для тех, кто любит картофель, но хочет разнообразить меню без лишних хлопот. Никакой возни — просто натер, смешал, залил яйцами и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, золотистая картофельная запеканка с хрустящей корочкой и нежной, воздушной серединой. Яйца и сметана делают ее сочной и мягкой, а сыр сверху — тягучим и ароматным. Это блюдо идеально как самостоятельный ужин или гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 2 яйца, 100 мл сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для формы.

Картофель натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйца, сметану, соль и перец. Хорошо перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите картофельную массу, разровняйте. Запекайте при 180°C 40-45 минут. За 5 минут до готовности посыпьте тертым сыром. Подавайте горячей.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эту картофельную запеканку. Удивило то, что картофель не потемнел и не дал лишней жидкости. Корочка получилась хрустящей, а внутри запеканка осталась нежной и сочной. Кстати, вместо сметаны можно взять натуральный йогурт — вкус станет легче. Определенно стоит добавить этот рецепт в копилку быстрых ужинов!

