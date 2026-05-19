19 мая 2026 в 09:35

Творожно-рисовая запеканка с курагой и яблоками: без муки и манки — нежнее и полезнее классической

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт полезной запеканки для тех, кто любит сладкое, но следит за здоровьем. Никакой возни — просто смешал, выложил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная запеканка с кремовой творожной текстурой, сладкими кусочками яблок и ароматной курагой. Рис придает сытность, а яйца и творог делают ее воздушной и легкой. Без муки и манки она получается очень нежной и полезной.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 100 г риса, 100 г кураги, 2 яблока, 50 г сахара, щепотка ванилина и соли.

Рис отварите до полуготовности. Курагу замочите в горячей воде на 10 минут, затем нарежьте. Яблоки натрите на крупной терке. Творог смешайте с яйцами, сахаром, ванилином и солью. Добавьте рис, курагу и яблоки, перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже опробовала эту творожно-рисовую запеканку. Кусочки яблок добавили сочности, а курага — приятной кислинки. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — получится еще полезнее. Рецепт — настоящая находка для правильного завтрака!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
4 быстрые лепешки на завтрак и перекус — без дрожжей и всего за 10 минут
4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы
Без муки и манки: беру творог и готовлю «Пышку» — нежнейшая запеканка, которая тает во рту
Творог, ягоды и 2 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки
Огурчик, молодая капуста и яйцо — через 10 минут подаю салат «Добрый вечер» — пикантный и нежный
рецепты
запеканки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
