Творог, ягоды и 2 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки

Творог, ягоды и 2 ложки манки — подаю к чаю запеканку «Минуточка»: пышная, румяная, только из микроволновки

Это гениально простой рецепт творожной запеканки для тех, кто любит сладкое и полезное, но не хочет возиться с духовкой и формами. Никакого долгого выпекания — просто смешал, поставил в микроволновку и через пару минут получил пышный десерт.

Получается обалденная вкуснятина: высокая, румяная запеканка с нежнейшей, пористой текстурой, которая буквально тает во рту, как облако. Ягоды придают сочную кислинку и яркие вкрапления, а манка делает структуру мягкой и воздушной.

Она не похожа на обычную запеканку из духовки — она легче, пышнее и готовится в разы быстрее. Идеальна для завтрака с чашкой чая, для полдника или как перекус для детей. Готовится из доступных продуктов, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога (5–9% жирности), 100 г замороженных или свежих ягод (вишня, черника, малина), 2 яйца, 2 ст. ложки манной крупы, 2 ст. ложки сахара, щепотка ванилина, щепотка соли. В миске разомните творог вилкой. Добавьте яйца, сахар, ванилин и соль. Хорошо перемешайте. Всыпьте манку, перемешайте. Добавьте ягоды (замороженные не размораживайте), перемешайте. Возьмите кружку или силиконовую формочку, смажьте маслом. Выложите творожную массу, заполняя на 2/3. Поставьте в микроволновку на 700–800 Вт на 3–4 минуты. Запеканка сильно поднимется. Дайте постоять 2 минуты, затем переверните на тарелку. Подавайте теплой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить эту запеканку в микроволновке. Запеканка поднялась ровной шапкой и не опала после остывания. Кстати, вместо ягод можно взять нарезанный банан или яблоко — получится не хуже. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.