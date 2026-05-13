13 мая 2026 в 18:10

Биолог рассказал, как выбрать вкусную и сладкую клубнику

Биолог Наполов посоветовал покупать клубнику одной формы и размера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При выборе сладкой и вкусной клубники важно обращать внимание на ягоды примерно одного размера и формы, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат сельскохозяйственных наук, биолог Виталий Наполов. По его словам, однородность плодов указывает на то, что они собраны с большого участка и принадлежат одному сорту.

Чтобы выбрать сладкую вкусную клубнику, точнее, садовую землянику, обращайте внимание на чашелистик. Он должен быть зеленый, не засохший. В противном случае ягоды везли издалека или сорвали давно, и, скорее всего, они уже потеряли сочность и вкус. Смотрите на сами плоды ― они должны быть гладкие, без потемнений и повреждений, плесени, вмятин. Лучше, если ягоды примерно одного размера и формы. Тогда больше вероятность, что они собраны с какого-то большого участка и принадлежат одному сорту. Желательно, чтобы они были однородного цвета. Важно, чтобы клубника была упругой, не твердой и не слишком мягкой, — сказал Наполов.

Он добавил, что сезонная местная ягода из открытого грунта почти всегда обладает ярко выраженным насыщенным ароматом, в отличие от тепличной или дозревшей в пути. По его словам, если запах клубники кислый или забродивший, значит, она начала портиться.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в день рекомендуется употреблять не более полкилограмма клубники. Она отметила, что такую порцию необходимо разбить на несколько частей.

