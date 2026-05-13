День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 18:14

Мирного жителя ранило осколками в голову, руки и грудь после атаки дрона

Хинштейн: мужчина пострадал при ударе ВСУ по машине на дороге Рыльск — Льгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина пострадал при ударе ВСУ по машине на трассе Рыльск — Льгов, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями головы, груди, рук и ног.

На автодороге Рыльск — Льгов противник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара ранен 59-летний мирный житель, — написал Хинштейн.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что 31 человек, в том числе трое детей, пострадал в регионе за неделю из-за атак ВСУ. При этом известно об одном погибшем от ударов украинских военных. Омбудсмен добавила, что общее число жителей, получивших ранения за весь период агрессии Киева, увеличилось до 16 480 человек.

До этого в Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. Атаки были отражены в 12 регионах РФ в период с 09:00 до 14:00 мск.

Кроме того, администрация Великолепетихского муниципального округа Херсонской области сообщила, что мирный житель 1980 года рождения пострадал при ударе ВСУ. Там отметили, что за последние сутки украинские военные атаковали регион 23 раза, совершая как артобстрелы, так и налеты БПЛА.

Регионы
Россия
Курская область
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп дал Зеленскому совет, где искать деньги для Украины
Маньяк из «Фишера» жестко высказался о законах об авторских правах
Мужчина проник в чужую квартиру и жестоко избил 12-летнего ребенка
Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с походом к стоматологу
Грозы, штормовой ветер, ливни и жара до +25: погода в Москве в августе
В Сети появились первые кадры «Гамлета» с Юрой Борисовым
Еще один человек погиб при атаке ВСУ на Брянскую область
Путин провел переговоры с лидером Туркмении
Россиянам рассказали, о чем молиться святому Пафнутию Боровскому
«Вместе с ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика
Более 20 французов госпитализировали из-за пассажирки судна MV Hondius
Кейт Миддлтон впервые поехала за границу после победы над раком
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на отделение «Почты России» под Брянском
Легенда «Спартака» назвал лучшего игрока в матче РПЛ с «Рубином»
Гладков рассказал о смерти пострадавшего от удара ВСУ
Политолог ответил, как возможный уход Стармера повлияет на Россию
Составлен список трагически умерших молодых спортсменов
Инфекционист рассказала, как нельзя удалять клеща
Неизвестный кинул в Ермака яйцо после судебного заседания
Оружие советской разработки стало предметом роскоши в США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.