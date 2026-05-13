Мирного жителя ранило осколками в голову, руки и грудь после атаки дрона Хинштейн: мужчина пострадал при ударе ВСУ по машине на дороге Рыльск — Льгов

Мужчина пострадал при ударе ВСУ по машине на трассе Рыльск — Льгов, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями головы, груди, рук и ног.

На автодороге Рыльск — Льгов противник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара ранен 59-летний мирный житель, — написал Хинштейн.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что 31 человек, в том числе трое детей, пострадал в регионе за неделю из-за атак ВСУ. При этом известно об одном погибшем от ударов украинских военных. Омбудсмен добавила, что общее число жителей, получивших ранения за весь период агрессии Киева, увеличилось до 16 480 человек.

До этого в Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над регионами страны. Атаки были отражены в 12 регионах РФ в период с 09:00 до 14:00 мск.

Кроме того, администрация Великолепетихского муниципального округа Херсонской области сообщила, что мирный житель 1980 года рождения пострадал при ударе ВСУ. Там отметили, что за последние сутки украинские военные атаковали регион 23 раза, совершая как артобстрелы, так и налеты БПЛА.