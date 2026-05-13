Мирный житель погиб при атаке ВСУ на отделение «Почты России» под Брянском

Украинская сторона попыталась атаковать отделение «Почты России» в брянском Севске, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Погиб мирный житель. Глава региона выразил соболезнования родным и пообещал оказать им помощь.

ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению «Почты России» в городе Севск Севского района. В результате целенаправленного удара, к сожалению, погиб мирный житель, — отметил Богомаз.

Здание «Почты России» и три припаркованных рядом автомобиля получили повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

В ночь на 13 мая ВСУ совершили массированный налет БПЛА на Белгородскую область. Под ударом оказались семь муниципальных образований. Кроме того, четыре человека пострадали. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Грайворонском округе мужчина получил ранения после падения взрывного устройства с БПЛА на автомобиль.

Также сообщалось, что в течение ночи на 13 мая российские средства ПВО сбили 286 украинских беспилотников. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.