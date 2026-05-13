В Москве запретили публиковать кадры терактов и атак БПЛА В Москве ограничили публикации о прилетах БПЛА и терактах для борьбы с фейками

Запрет на распространение сведений о террористических актах и результатах налетов беспилотных летательных аппаратов вводится на территории столицы до момента выхода официальных сводок, передает сайт столичной администрации. Руководство мегаполиса объяснило данный шаг необходимостью обеспечения общественной безопасности и эффективного противодействия распространению недостоверной информации.

Запрещается распространять информацию о совершении на территории города Москвы террористических актов до публикации информации, опубликованной Министерством обороны Российской Федерации, на официальном сайте Мэра Москвы и Правительства Москвы, на официальных страницах, в каналах или блоге Мэра Москвы в сети Интернет, — говорится в сообщении.

Нарушения этого запрета будет караться денежным штрафом в соответствии со статьей 15.5 КоАП Москвы. Для физических лиц он составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — 30-50 тыс. рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 50 до 200 тыс. рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что отечественные подразделения противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник, державший курс на Москву. Руководитель мегаполиса добавил, что в общей сложности за утренние часы среды, 13 мая, на подступах к городу удалось перехватить три вражеских дрона.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что фрагменты сбитых украинских беспилотных аппаратов были найдены возле двух строений в Ростове-на-Дону. Руководитель региона уточнил, что падение обломков зафиксировано в непосредственной близости от коммерческого объекта и административного здания.