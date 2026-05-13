Силы ПВО сорвали атаку дрона ВСУ на столицу

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, который летел в сторону Москвы, написал в канале в МАКСе мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Всего за утро среды, 13 мая, было перехвачено три дрона на подлете к столице.

Ранее стало известно, что восемь самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Внуково и Домодедово из-за введенных ограничений по безопасности. Во Внуково речь идет о семи рейсах — из Стамбула, Самарканда, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Из Домодедово один борт направили в Жуковский.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО сбили 286 беспилотников ВСУ в течение ночи на 13 мая. Дроны уничтожили в 15 регионах и над акваториями Черного и Азовского морей.