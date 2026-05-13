«Маньяк» из «Фишера» жестко высказался о законах об авторских правах

Дополнительное ужесточение законодательства в сфере интеллектуальной собственности является избыточным и вредным для культурной индустрии, заявил известный по роли маньяка Фишера в одноименном сериале актер Андрей Максимов на пресс-показе спектакля «Гамлет» в МХТ им. Чехова. Артист подчеркнул, что в настоящее время профильные нормативные акты и без того накладывают слишком жесткие рамки на творческую деятельность, передает корреспондент NEWS.ru.

Все, по-моему, так ужесточено, что уже дальше некуда. Не надо ничего ужесточать. Ну, авторские права. Да, я регулярно с этим сталкиваюсь в работе, когда я работал в ТЮЗе, и когда я работаю здесь, и когда я работаю там в каких-то антрепризных спектаклях, постоянно возникает вопрос с авторскими правами, — сказал артист.

Максимов признался, что сам не занимается написанием произведений, однако полностью одобряет любое свободное использование своих актерских работ сторонними проектами. Творческий процесс должен ассоциироваться исключительно со свободой, которую недопустимо связывать новыми юридическими ограничениями, отметил он.

Я ничего не написал в своей жизни, поэтому, наверное, мне это не понять. Но если кто-то хочет использовать мои актерские работы, я даю полное добро на это. Не знаю, нет, есть ваш вопрос: надо ли создавать закон по ужесточению авторских прав? Мое мнение, что не надо, — добавил Максимов.

Ранее появились первые кадры спектакля «Гамлет», главную роль в котором сыграл российский актер Юрий Борисов. Сам Максимов появился в постановке в образе Клавдия. По имеющимся данным, билеты на представление, премьера которого состоится 14 мая, у перекупщиков выросли в цене до 200 тыс. рублей за штуку.