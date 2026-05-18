18 мая 2026 в 19:14

Адвокаты директора певицы Линды обжаловали решение о его домашнем аресте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Защита обжаловала судебное решение об избрании меры пресечения в отношении музыкального продюсера Михаила Кувшинова, передает РЕН ТВ. Директор известной российской исполнительницы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) был ранее отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела.

Адвокат Кувшинова заявил, что правоохранительные органы не представили никаких весомых доказательств его личной причастности к мошенничеству. Сами обвинения юрист считает юридически несостоятельными, а ходатайство следователей о жестком ограничении свободы — поспешным.

С решением суда об избрании меры пресечения мы не согласны, оно уже обжаловано, — подчеркнул Кравченко.

14 мая суд постановил изолировать продюсера в жилом помещении вплоть до 20 июня. Громкое уголовное дело напрямую касается незаконных финансовых махинаций с исключительными правами на музыкальные произведения известного композитора Максима Фадеева.

Ранее адвокат Тимур Чанышев сообщил, что певица Линда может стать подозреваемой по делу о мошенничестве. Ее процессуальный статус изменится, если другие фигуранты расследования прямо укажут на причастность к преступлению.

Общество
суды
продюсеры
Музыка
авторские права
