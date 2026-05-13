Дмитриев сравнил призывы к отставке Стармера с походом к стоматологу

Призывы к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера можно сравнить с «удалением зуба мудрости без мудрости», написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, у людей уже «заканчивается попкорн».

У людей заканчивается попкорн, пока они в замедленной съемке наблюдают за крушением, которым является отставка Стармера. Это как удаление зубов мудрости без мудрости, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, глава РФПИ назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках. Прежде сам премьер исключил возможность своей отставки, несмотря на поражение лейбористов на региональных выборах. Дмитриев назвал Стармера «хаосом» и заявил, что народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни.

До этого журналист Александр Хабаров сообщил, что ситуацию с низким рейтингом Стармера можно сравнить с оценкой деятельности Бориса Джонсона накануне его отставки. Однако, по его мнению, внутри партии пока не готовы к смене лидера.