Стало известно, чем занимается группа «Меч» киберполиции Украины

Пророссийские хакеры группировки «Берегини» (Beregini) рассказали ИС «Вести», что агенты группы «Меч» в департаменте киберполиции Украины взламывают аккаунты российских военных. Отмечается, что они это делают по заказу Минобороны Украины.

Сотрудники киберполиции находят всю информацию о жертве, узнают, какими мессенджерами, соцсетями и почтой он пользуется. И взламывают их, — говорится в сообщении.

Кроме того, хакеры рассказали, что у агентов «Меча» существует практика взлома аккаунтов родственников российских военных с целью получения информации. Это касается не только военных, но и всех остальных силовиков, политиков, журналистов и волонтеров.

Ранее хакеры воспользовались выложенным в открытый доступ кодом неисправленной уязвимости Windows для атаки как минимум на одну организацию. Эксплойт опубликовал исследователь безопасности под псевдонимом Chaotic Eclipse, после того как Microsoft не отреагировала на его сообщение.