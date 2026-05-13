13 мая 2026 в 19:26

Стало известно, чем занимается группа «Меч» киберполиции Украины

«Вести»: киберполиция Украины взламывает аккаунты российских военных

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пророссийские хакеры группировки «Берегини» (Beregini) рассказали ИС «Вести», что агенты группы «Меч» в департаменте киберполиции Украины взламывают аккаунты российских военных. Отмечается, что они это делают по заказу Минобороны Украины.

Сотрудники киберполиции находят всю информацию о жертве, узнают, какими мессенджерами, соцсетями и почтой он пользуется. И взламывают их, — говорится в сообщении.

Кроме того, хакеры рассказали, что у агентов «Меча» существует практика взлома аккаунтов родственников российских военных с целью получения информации. Это касается не только военных, но и всех остальных силовиков, политиков, журналистов и волонтеров.

Ранее хакеры воспользовались выложенным в открытый доступ кодом неисправленной уязвимости Windows для атаки как минимум на одну организацию. Эксплойт опубликовал исследователь безопасности под псевдонимом Chaotic Eclipse, после того как Microsoft не отреагировала на его сообщение.

Украина
военные
хакеры
ВСУ
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

