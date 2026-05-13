Известный радиоведущий назвал главную заслугу Молчанова на ТВ

Телеведущий Владимир Молчанов создал «телевидение без понтов», заявил в беседе с NEWS.ru телережиссер и радиоведущий Давид Шнейдеров. По его мнению, Молчанов стоял у истоков нового телевидения, свободного от пропаганды и нравоучений.

Я работал с Молчановым в Институте телевидения и радиовещания «Останкино», он там тоже преподавал. Он учил студентов быть честными, говорить людям правду. Сам Молчанов создал телевидение «без понтов», построенном на доверительном отношении между ведущим и зрителями, — высказался Шнейдеров.

Он добавил, что считает Молчанова своим наставником, поскольку тот его многому научил. Шнейдеров отозвался о коллеге как об открытом человеке, который умел понять и принять мнение других, даже если сам имел противоположную позицию.

Молчанов был безукоризненно вежливым, всегда с иголочки одевался. Он умел слушать людей, и ему было совершенно не важно, кто его собеседник — коллега или студент. Я был свидетелем, как Владимир Кириллович, услышав чью-то точку зрения, обоснованную фактологически, мог согласиться. При этом его собственное мнение изначально было другим, — поделился воспоминаниями собеседник.

Владимир Молчанов умер в больнице на 76-м году жизни. В 2021-м году ведущему программы «До и после полуночи» пересадили печень из-за рака. Затем он перенес инфаркт.

Незадолго до смерти Владимир Молчанов похоронил единственную дочь Анну. Режиссер Иван Цыбин рассказал, что телеведущий успел попрощаться с наследницей. Они лежали в одной клинике, и врачи позволяли ему приходить к Анне в реанимацию.