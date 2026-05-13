День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:06

Умер Владимир Молчанов: фото из жизни известного телеведущего

Владимир Молчанов, 2009 год Владимир Молчанов, 2009 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На 76-м году жизни умер известный телеведущий Владимир Молчанов. Как сообщалось, за последний год он несколько раз попадал в больницу. В 2021 году Молчанову пересадили печень, а в 2022-м он перенес инфаркт. Причина смерти пока не уточняется.

По данным источников, Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение. В декабре прошлого года Молчанов в интервью NEWS.ru отказался от комментария по поводу слухов о госпитализации из-за якобы резких болей в желудке. Он объяснил свое решение «плохим голосом».

Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. В 1967 году поступил на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «нидерландский язык и литература».

Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов и педагог — руководил мастерской на факультете журналистики МИТРО («Останкино»). В 1991 году он покинул Гостелерадио, при этом в 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия») и REN TV.

Кроме того, телеведущий работал в Агентстве печати «Новости», где занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. В редакции программы «Время» он был комментатором международного отдела. Наряду с этим журналист выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую получил премию Максима Горького.

Фото из жизни телеведущего Молчанова — в галерее NEWS.ru.

Журналист-международник, комментатор международного отдела редакции программы «Время» Гостелерадио СССР Владимир Молчанов, 1989 год
Журналист-международник, комментатор международного отдела редакции программы «Время» Гостелерадио СССР Владимир Молчанов, 1989 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Встреча с авторским коллективом фильма «Голландский дневник». В центре — автор фильма, журналист Владимир Молчанов, 1989 год
Встреча с авторским коллективом фильма «Голландский дневник». В центре — автор фильма, журналист Владимир Молчанов, 1989 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Журналист Владимир Молчанов берет интервью у французского композитора Жан-Мишеля Жарра на презентации специального выпуска журнала «Пари-Матч» на русском языке во Всесоюзном киноцентре, 1990 год
Журналист Владимир Молчанов берет интервью у французского композитора Жан-Мишеля Жарра на презентации специального выпуска журнала «Пари-Матч» на русском языке во Всесоюзном киноцентре, 1990 год
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Ведущий телевизионной программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов (с микрофоном) во время подготовки сюжета, посвященного иллюзионисту Игорю Кио, 1990 год
Ведущий телевизионной программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов (с микрофоном) во время подготовки сюжета, посвященного иллюзионисту Игорю Кио, 1990 год
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Ведущий программы «И дольше века...» Владимир Молчанов получает телепремию ТЭФИ-2001
Ведущий программы «И дольше века...» Владимир Молчанов получает телепремию ТЭФИ-2001
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Борис Ельцин и тележурналист Владимир Молчанов во время вручения правительственных наград в Кремле, 1993 год
Борис Ельцин и тележурналист Владимир Молчанов во время вручения правительственных наград в Кремле, 1993 год
Фото: Виталий Савельев/РИА Новости
Телеведущие Владимир Молчанов и Лика Кремер во время съемок телепередачи «Частная жизнь», 2006 год
Телеведущие Владимир Молчанов и Лика Кремер во время съемок телепередачи «Частная жизнь», 2006 год
Фото: Kremer Lika Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Владимир Молчанов
Владимир Молчанов
Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press
Народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт Николай Добронравов и ведущий Владимир Молчанов (слева направо) перед началом юбилейного концерта Эдиты Пьехи в Государственном Кремлевском дворце, 2008 год
Народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт Николай Добронравов и ведущий Владимир Молчанов (слева направо) перед началом юбилейного концерта Эдиты Пьехи в Государственном Кремлевском дворце, 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Игорь Янковский и телеведущий Владимир Молчанов, 2008 год
Актер Игорь Янковский и телеведущий Владимир Молчанов, 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Владимир Молчанов с женой Консуэло Сегурой, 2008 год
Телеведущий Владимир Молчанов с женой Консуэло Сегурой, 2008 год
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press
Владимир Молчанов и Леонид Якубович перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ-2009
Владимир Молчанов и Леонид Якубович перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ-2009
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Владимир Молчанов и Борис Ноткин, 2017 год
Владимир Молчанов и Борис Ноткин, 2017 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Владимир Молчанов
Владимир Молчанов
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Культура
Россия
Владимир Молчанов
телеведущие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал?»: Захарова жестко поставила на место Каллас
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Проект Трампа в Австралии провалился спустя три месяца после запуска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.