Умер Владимир Молчанов: фото из жизни известного телеведущего

На 76-м году жизни умер известный телеведущий Владимир Молчанов. Как сообщалось, за последний год он несколько раз попадал в больницу. В 2021 году Молчанову пересадили печень, а в 2022-м он перенес инфаркт. Причина смерти пока не уточняется.

По данным источников, Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение. В декабре прошлого года Молчанов в интервью NEWS.ru отказался от комментария по поводу слухов о госпитализации из-за якобы резких болей в желудке. Он объяснил свое решение «плохим голосом».

Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. В 1967 году поступил на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «нидерландский язык и литература».

Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов и педагог — руководил мастерской на факультете журналистики МИТРО («Останкино»). В 1991 году он покинул Гостелерадио, при этом в 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия») и REN TV.

Кроме того, телеведущий работал в Агентстве печати «Новости», где занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. В редакции программы «Время» он был комментатором международного отдела. Наряду с этим журналист выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую получил премию Максима Горького.

