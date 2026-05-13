Умер Владимир Молчанов: фото из жизни известного телеведущего
Владимир Молчанов, 2009 год
На 76-м году жизни умер известный телеведущий Владимир Молчанов. Как сообщалось, за последний год он несколько раз попадал в больницу. В 2021 году Молчанову пересадили печень, а в 2022-м он перенес инфаркт. Причина смерти пока не уточняется.
По данным источников, Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение. В декабре прошлого года Молчанов в интервью NEWS.ru отказался от комментария по поводу слухов о госпитализации из-за якобы резких болей в желудке. Он объяснил свое решение «плохим голосом».
Молчанов родился 7 октября 1950 года в Москве. В 1967 году поступил на филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «нидерландский язык и литература».
Молчанов был одним из символов позднесоветского телевидения и ведущим культовой программы «До и после полуночи». Он известен также как автор документальных фильмов и педагог — руководил мастерской на факультете журналистики МИТРО («Останкино»). В 1991 году он покинул Гостелерадио, при этом в 1990-х годах сотрудничал с телеканалами РТР (ныне «Россия») и REN TV.
Кроме того, телеведущий работал в Агентстве печати «Новости», где занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. В редакции программы «Время» он был комментатором международного отдела. Наряду с этим журналист выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую получил премию Максима Горького.
Журналист-международник, комментатор международного отдела редакции программы «Время» Гостелерадио СССР Владимир Молчанов, 1989 год
Встреча с авторским коллективом фильма «Голландский дневник». В центре — автор фильма, журналист Владимир Молчанов, 1989 год
Журналист Владимир Молчанов берет интервью у французского композитора Жан-Мишеля Жарра на презентации специального выпуска журнала «Пари-Матч» на русском языке во Всесоюзном киноцентре, 1990 год
Ведущий телевизионной программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов (с микрофоном) во время подготовки сюжета, посвященного иллюзионисту Игорю Кио, 1990 год
Ведущий программы «И дольше века...» Владимир Молчанов получает телепремию ТЭФИ-2001
Борис Ельцин и тележурналист Владимир Молчанов во время вручения правительственных наград в Кремле, 1993 год
Телеведущие Владимир Молчанов и Лика Кремер во время съемок телепередачи «Частная жизнь», 2006 год
Народная артистка СССР Эдита Пьеха, поэт Николай Добронравов и ведущий Владимир Молчанов (слева направо) перед началом юбилейного концерта Эдиты Пьехи в Государственном Кремлевском дворце, 2008 год
Актер Игорь Янковский и телеведущий Владимир Молчанов, 2008 год
Телеведущий Владимир Молчанов с женой Консуэло Сегурой, 2008 год
Владимир Молчанов и Леонид Якубович перед началом церемонии вручения премии ТЭФИ-2009
Владимир Молчанов и Борис Ноткин, 2017 год
