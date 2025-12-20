«Голос плохой»: Молчанов ушел от ответа на вопрос о госпитализации

Телеведущий Владимир Молчанов, известный по телепередаче «До и после полуночи», отказался от комментария по поводу слухов о госпитализации из-за якобы резких болей в желудке. В беседе с NEWS.ru он объяснил свое решение «плохим голосом».

У меня голос плохой, простите, — коротко ответил Молчанов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Молчанова. Канал пишет, что причиной стали резкие боли в животе. По данным источника, это стало пятой госпитализацией артиста за год.

