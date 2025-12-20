Новый год-2026
20 декабря 2025 в 12:20

«Голос плохой»: Молчанов ушел от ответа на вопрос о госпитализации

Телеведущий Молчанов отказался комментировать слухи о госпитализации

Владимир Молчанов
Телеведущий Владимир Молчанов, известный по телепередаче «До и после полуночи», отказался от комментария по поводу слухов о госпитализации из-за якобы резких болей в желудке. В беседе с NEWS.ru он объяснил свое решение «плохим голосом».

У меня голос плохой, простите, — коротко ответил Молчанов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Молчанова. Канал пишет, что причиной стали резкие боли в животе. По данным источника, это стало пятой госпитализацией артиста за год.

До этого канал опубликовал информацию о том, что пьяная пассажирка самолета, вылетающего из Москвы, напала на певца Алексея Глызина. По словам артиста, женщина кричала, кидалась вещами и приставала к людям, обзывая их нецензурными словами.

Также помощница Владимира Винокура Александра Кудина опровергла слухи о завершении карьеры юмориста. Она заявила, что народный артист РСФСР продолжает активно выступать с гастролями, а информация о его уходе со сцены не соответствует действительности.

