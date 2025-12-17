Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:10

Помощница Винокура отреагировала на слухи о завершении карьеры юмориста

Владимир Винокур Владимир Винокур Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Помощница Владимира Винокура Александра Кудина опровергла слухи о завершении карьеры юмориста. В беседе с NEWS.ru она заявила, что народный артист РСФСР продолжает активно выступать с гастролями, а информация о его уходе со сцены не соответствует действительности.

Мы слышали о том, [что в некоторых СМИ опубликовали информацию, что Владимир Винокур, якобы, завершил карьеру ведущего]. Мне позвонило уже множество журналистов. Мы на гастролях находимся, Владимир Натанович [Винокур] выступает, уверяю вас, у него все замечательно, — высказалась Кудина.

Ранее сообщалось, что Винокур завершил карьеру телеведущего. Он отказался от частных и новогодних выступлений. Отмечается, что комику тяжело долго стоять и ходить из-за разрыва пяточного сухожилия, травму он получил в прошлом году.

Пиар-менеджер народного артиста РСФСР Михаила Боярского Надежда Дуванова ранее заявила, что актер планирует завершить театральную карьеру из-за состояния здоровья. При этом, по ее словам, несмотря на непростое физическое состояние, Боярский пока продолжает работу на сцене.

Владимир Винокур
юмористы
артисты
гастроли
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
