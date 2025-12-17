Помощница Винокура отреагировала на слухи о завершении карьеры юмориста

Помощница Владимира Винокура Александра Кудина опровергла слухи о завершении карьеры юмориста. В беседе с NEWS.ru она заявила, что народный артист РСФСР продолжает активно выступать с гастролями, а информация о его уходе со сцены не соответствует действительности.

Мы слышали о том, [что в некоторых СМИ опубликовали информацию, что Владимир Винокур, якобы, завершил карьеру ведущего]. Мне позвонило уже множество журналистов. Мы на гастролях находимся, Владимир Натанович [Винокур] выступает, уверяю вас, у него все замечательно, — высказалась Кудина.

Ранее сообщалось, что Винокур завершил карьеру телеведущего. Он отказался от частных и новогодних выступлений. Отмечается, что комику тяжело долго стоять и ходить из-за разрыва пяточного сухожилия, травму он получил в прошлом году.

Пиар-менеджер народного артиста РСФСР Михаила Боярского Надежда Дуванова ранее заявила, что актер планирует завершить театральную карьеру из-за состояния здоровья. При этом, по ее словам, несмотря на непростое физическое состояние, Боярский пока продолжает работу на сцене.