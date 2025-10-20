Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:32

Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру

PR-менеджер Боярского: актер может завершить театральную карьеру из-за здоровья

Михаил Боярский Михаил Боярский Фото: Александр Гальперин /РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский планирует завершить театральную карьеру из-за состояния здоровья, заявила NEWS.ru его пиар-менеджер Надежда Дуванова. При этом, по ее словам, несмотря на непростое физическое состояние, актер пока продолжает работу на сцене.

Знаете, Боярский уже давно планирует завершить театральную карьеру. Как бы состояние здоровья не очень хорошее. Тем не менее он в спектаклях работает. То есть в ближайшее время о полном завершении [карьеры] речи не идет, — пояснила Дуванова.

О завершении драматической карьеры Боярский сообщил на встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Актер подчеркнул, что занимался театром и кино более полувека. Он также сравнил себя с актрисой Алисой Фрейндлих, которая недавно приняла решение закрыть свой единственный спектакль.

Впоследствии жена Боярского Лариса Луппиан опровергла новость, что ее супруг уходит со сцены. По ее словам, артист продолжает играть в двух спектаклях. Она добавила, что Боярский встречается с поклонниками и иногда снимается в фильмах.

актеры
Михаил Боярский
театры
артисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
