Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович обрела популярность благодаря роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Карпович

Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в городе Бердянске. В 1992 году вместе с родителями переехала в Москву. В 1998 году она подписала контракт с модельным агентством «Русский силуэт», а в 1999 году получила место в юношеском составе балета «Тодес», где танцевала на протяжении трех лет.

Позднее Карпович окончила Школу-студию имени Владимира Немировича-Данченко при МХАТе. Дебют актрисы в кино состоялся в 2007 году в комедии «Слабое дело». Широкую популярность артистке принесла роль в сериале «Папины дочки», где в 21 год она сыграла 15-летнюю Машу Васнецову.

На настоящий момент в фильмографии Карпович более 30 работ, включая ленты «Тариф "Новогодний"», «Побег за мечтой», «Невеста», « В активном поиске - 2», «Воровка», «Мальдивы подождут» и другие. Также артистка озвучивала мультфильмы «Сказочный патруль» и «Кощей. Начало».

Что известно о личной жизни Карпович

Мирослава Карпович ни разу не была в браке, детей у нее нет. Подробности личной жизни артистка не афиширует.

В прессе ходили слухи об отношениях актрисы с певцом Егором Кридом, однако Карпович опровергла их.

«Я вам открою завесу тайны: я видела Егора Крида ровно два дня в своей жизни. Мне позвонил его директор, тогда Егор был еще школьником. Сказали, что юной звезде нужна актриса, чтобы добавить известности. Пригласили меня поработать в клипе „Старлетка“, снимали два дня — на ВДНХ и в центре. И все!» — рассказала она.

Мирослава Карпович Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

В 2020 году на фоне развода актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце появились слухи об отношениях артиста с Карпович. Спустя время он рассказал, что звезда «Папиных дочек» была рядом с ним в тяжелые моменты после развода.

«Я был жутко подавленный эти три года после развода. Это был ад, я поседел, у меня был сердечный приступ. Если бы не Мира, я бы, наверное, не вытянул то время. Я ей очень благодарен. Она была со мной в худшие минуты моей жизни и помогала и словом, и делом. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. На тот момент мы были нужны друг другу как люди. Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это только СМИ писали. Мне так жалко девчонку, она столько говна из-за этого натерпелась», — сказал он в интервью Надежде Стрелец.

В сентябре 2025 года Карпович появилась на презентации нового сезона телеканала СТС с кольцом на безымянном пальце, но комментировать личную жизнь отказалась.

Чем сейчас занимается Карпович

Мирослава Карпович в 39 лет продолжает творческую деятельность. Она гастролирует со спектаклями «Мастер и Маргарита», «Номер 13», «Мужчина на все руки», «Слишком женатый таксист» и другими. В 2026 году с артисткой ожидается премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые».

Карпович неоднократно сталкивалась с критикой насчет ее худобы. Однако актриса уверяет, что у нее нет проблем.

«Вся пресса и полстраны доброжелателей мне пишет об этом. <…> В том темпе, в котором я живу, мне некогда думать даже о кашле. Ем хорошо, молюсь ежедневно, люблю крепко, работаю над собой», — ответила она на комментарии подписчиков в соцсетях.

