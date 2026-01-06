Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 14:13

Погода в Москве в среду, 7 января: ждать ли снегопада и сильных морозов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и Московской области завтра, 7 января, ожидаются осадки в виде снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 7 января

В Москве завтра, 7 января, ожидаются осадки в виде снега и порывы ветра до 10 м/с.

«7 января будет облачная погода. Снег. Температура в Москве ночью — от -7 до -9 градусов, по области — от -6 до -11 градусов. Днем небольшой снег. Температура днем в Москве — от -4 до -6 градусов, по области — от -3 до -8 градусов. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что в рождественские праздники в российской столице будет стоять морозная погода.

«До 7 января будет держаться хорошая, умеренно морозная погода с температурой ночью чуть ниже –10 градусов, а днем — чуть выше. Облачность рассеется, будет выглядывать солнце», — пояснил метеоролог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до -15 градусов.

«7 января будет облачная погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью — от -13 до -15 градусов. Температура днем — от -8 до -10 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что 7 января в регион придут небольшие осадки в виде снега, а затем вновь вернутся морозы.

«Очередной приближающийся с запада циклон уже утром 7 января принесет к нам снег, который и в течение дня будет идти. Температура воздуха днем повысится до -9 градусов. Но потом пару дней опять холодно, даже временами с небольшим снегом. Температура воздуха в Санкт-Петербурге понизится ночью до -18 градусов, днем будет в районе -12 градусов», — рассказал он.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 6 января: что завтра, головные боли, сильный стресс

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России

Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем

погода
Москва
новости
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эмоционально очень тяжело»: Тутберидзе высказалась о скандале с Валиевой
«Пока ты не вернешься»: сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу
Российские хирурги спасли девушку с редкой патологией сосудов
В России назвали возможную дату энергетического кризиса
В Польше фразой «один за всех» ответили на слова Трампа о Гренландии
Россиянам дали советы по укреплению брака во время новогодних праздников
Певица Семенова развенчала слух о былой влиятельности Пугачевой на эстраде
В «Газпроме» предупредили об истощении европейских газовых хранилищ
Госдеп США призвал «не играть» с Трампом на русском языке
Стало известно, как распознать мошеннический сайт-двойник
Атака на курского священника, гибель мирных: как ВСУ атакуют РФ 6 января
ЕС отказался признавать легитимность новых властей Венесуэлы
«Считаем их нашими»: в России высказались о выходе страны из ВОЗ и ВТО
В Госдуме рассказали, какую работу пенсионеры могут выполнять на дому
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 января, фото, видео
В Госдуме ответили, может ли Россия объединиться с США ради снятия санкций
Психолог объяснила, почему зумеры стали чаще изолироваться от общества
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Погода в Москве в среду, 7 января: ждать ли снегопада и сильных морозов
Помощник Жириновского раскрыл его прогноз по СВО на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.