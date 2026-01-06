Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России

Сегодня, 6 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Свердловской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в РФ не работает мобильный интернет 6 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 6 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 6 января поступило от пользователей МТС. Порядка 29% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 11% — на Свердловскую область, 9% — на Новосибирскую область, 6% — на Ростовскую и Саратовскую области, 5% — на Башкирию и Алтайский край, 4% — на Санкт-Петербург и Челябинскую область, 3% — на Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский и Краснодарский край, Омскую и Нижегородскую области, 1% — на Татарстан, Забайкальский край, Волгоградскую, Московскую и Калужскую области.

Почему не работает мобильный интернет 6 января

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

6 января была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Также особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников 6 января действовал, в частности, на территории Удмуртии, Оренбургской, Липецкой и Воронежской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 129 украинских беспилотников над российскими регионами.

Какие сайты и мессенджеры работают во время сбоев

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Также в белый список попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», «Мотив», Московская Биржа, HeadHunter, «Ситидрайв», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

