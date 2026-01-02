Примирение с Бондарчуком, смена фамилии, СВО: как живет Паулина Андреева

Актриса Паулина Андреева обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Метод». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь, в каких она отношениях с Федором Бондарчуком?

Чем известна Андреева

Паулина Андреева родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде, окончила Школу-студию МХАТ. При рождении ее назвали Екатерина, после переезда в Москву официально сменила имя.

Актриса дебютировала в кино в 2007 году с эпизодической роли в сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2». Известность ей принесла лента «Метод», где она сыграла главную героиню Есению Стеклову. Всего в фильмографии Андреевой более 40 работ, включая картины «Оттепель», «Мифы», «Лучше, чем люди», «Любовницы», «Вертинский», «The Телки», «Алиса в стране чудес» и другие.

Андреева также развивает карьеру сценариста и режиссера. Под ее руководством вышли сериалы «Псих» и «Актрисы».

Развелась ли Андреева с Бондарчуком

Паулина Андреева в 2019 году вышла замуж за режиссера и продюсера Федора Бондарчука, который старше ее на 21 год. В 2021 году у супругов родился сын Иван.

В марте 2025 года Андреева сообщила о разводе с Бондарчуком. Затем она взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов о глубоком уважении и благодарность друг к другу не могут описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <…> Все меняется. Изменилась и наша история», — заявила актриса.

Позднее артистка удалила публикацию в соцсетях о разводе, а в октябре близкие к паре источники сообщили KP.RU, что Бондарчук и Андреева остаются в законном браке.

«По словам близкого окружения Бондарчука, режиссер пытается сохранить семью с любимой женщиной. Говорят, фирменное обаяние Федора сработало и тут: по слухам, Паулина уже не так категорично настроена на развод», — говорится в материале.

По информации источника, после примирения пара переехала на новое место жительства в Столовом переулке в Москве.

При этом журналист Ксения Собчак утверждает, что Бондарчук и Андреева официально развелись, однако она не исключила воссоединение пары.

«Красивая была пара, жалко, конечно, что все так. Но как они интеллигентно… Мне кажется, это пример того, как нужно уметь интеллигентно расставаться. Без каких-либо скандалов, без выяснений отношений. Тонко. Идеальное расставание красивой глянцевой пары», — сказала она в выпуске шоу «Осторожно: Собчак».

Чем сейчас занимается Андреева

Паулина Андреева в 37 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году с актрисой ожидаются премьеры фильмов «Битва моторов» и «НиктоКакТы». Также в производстве находится лента «Мамин сын», где она выступила в качестве актрисы и сценариста.

По данным СМИ, Андреева после начала спецоперации выступила против действий российской власти, но на настоящий момент соответствующий пост в ее соцсетях отсутствует.

