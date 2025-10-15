Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:14

Бондарчук и Андреева снова сошлись

КП: Бондарчук не стал разводиться с Андреевой и переехал с ней в новый дом

Федор Бондарчук и Паулина Андреева Федор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева отказались от развода и возобновили совместную жизнь, сообщает KP.RU. По сведениям из окружения знаменитостей, Бондарчук предпринимает усилия для сохранения брака. Первоначальной причиной размолвки стало расхождение в жизненных ритмах: режиссер предпочитал проводить время в больших компаниях, тогда как актриса испытывала от этого усталость.

После примирения пара переехала на новое место жительства в Столовом переулке. Бывшая соседка Бондарчука сообщила, что знаменитости выбрали квартиру в более спокойном районе, который отличается камерной атмосферой и создает комфортные условия для их сына.

До этого Паулина Андреева была замечена на праздничном мероприятии в Соединенных Штатах. Вечер был организован в честь дня рождения кинопродюсера Ильи Стюарта. Среди гостей присутствовали его супруга актриса Светлана Устинова и телеведущая Екатерина Варнава. Андреева активно участвовала в праздновании — улыбалась, общалась с гостями и танцевала. В ходе вечера она даже сняла обувь, находясь на танцевальной площадке. Для мероприятия знаменитость выбрала длинное платье бежевого цвета на тонких бретелях.

шоу-бизнес
Паулина Андреева
Федор Бондарчук
разводы
