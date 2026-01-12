В России могут признать иноагентами один тип блогеров

В России могут признать иноагентами один тип блогеров Депутат Иванов: всех блогеров-трансгендеров нужно признать иноагентами

Блогеров-мужчин с женскими атрибутами одежды и аксессуаров, а также трансгендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) необходимо признать иноагентами, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, под видом так называемого коучинга данные деятели продвигают идеи, чуждые гражданам РФ.

Опираясь на существующую законодательную базу, позволяющую признавать физических лиц иноагентами за распространение материалов под иностранным влиянием или при получении поддержки из-за рубежа, предлагаю распространить эту практику и на блогеров, чья деятельность подпадает под описанные ею критерии, — добавил Иванов.

Собеседник подчеркнул, что российское законодательство предоставляет необходимые инструменты для защиты информационного пространства. Деятельность этих лиц, часто финансируемая или вдохновляемая из иностранных источников, направлена на подрыв морального здоровья нации, считает Иванов.

Поэтому справедливым и логичным шагом было бы признание таких распространителей деструктивных идей иностранными агентами. Многие подобные блогеры, даже проживая за пределами России, продолжают оказывать влияние на российскую аудиторию, — подытожил Иванов.

Ранее Иванов выразил мнение, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти в Киеве предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.