Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 08:05

В России могут признать иноагентами один тип блогеров

Депутат Иванов: всех блогеров-трансгендеров нужно признать иноагентами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогеров-мужчин с женскими атрибутами одежды и аксессуаров, а также трансгендеров (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) необходимо признать иноагентами, заявил NEWS.ru зампредседателя Всемирного русского народного собора и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, под видом так называемого коучинга данные деятели продвигают идеи, чуждые гражданам РФ.

Опираясь на существующую законодательную базу, позволяющую признавать физических лиц иноагентами за распространение материалов под иностранным влиянием или при получении поддержки из-за рубежа, предлагаю распространить эту практику и на блогеров, чья деятельность подпадает под описанные ею критерии, — добавил Иванов.

Собеседник подчеркнул, что российское законодательство предоставляет необходимые инструменты для защиты информационного пространства. Деятельность этих лиц, часто финансируемая или вдохновляемая из иностранных источников, направлена на подрыв морального здоровья нации, считает Иванов.

Поэтому справедливым и логичным шагом было бы признание таких распространителей деструктивных идей иностранными агентами. Многие подобные блогеры, даже проживая за пределами России, продолжают оказывать влияние на российскую аудиторию, — подытожил Иванов.

Ранее Иванов выразил мнение, что украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря. По его словам, власти в Киеве предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.

блогеры
депутаты
иноагенты
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия хочет упростить поездки для туристов в четыре страны
«Молодежь хочет фактуру»: Мизулина призвала показать пруфы об иноагентах
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Иркутском
Украинец получил срок за предложение руки и сердца с гранатой
На пляже Эквадора нашли человеческие головы
Турецкий актер вышел на связь после новостей о задержании
Названы лауреаты актерских номинаций премии «Золотой глобус»
Экономист раскрыл, что угрожает существованию Европы в нынешнем виде
Российская «Герань» ударила по военному объекту в Киеве
Мясо по-татарски: идеальный рецепт говядины — будет нежной и сочной
Малайзия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска
Стало известно, кто получил «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме
Бойцов «Хартии» разгромили под Веселым
Шесть украинских БПЛА сбили над российским регионом
Врач объяснила, почему мужчины должны носить подштанники зимой
Открытки на старый Новый год: простые пожелания от души и сердца
Цены на золото и серебро побили исторический рекорд
Экс-глава совета директоров «Локомотива» стал фигурантом дела об убийстве
Секретный ингредиент крабового салата: такого не ели ни вы, ни ваши гости
В США заговорили о снятии санкций с Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.