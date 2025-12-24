«Плевок в душу»: российский депутат о переносе Рождества на Украине

Украинцам не следует отмечать Рождество 25 декабря, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, власти Украины предпринимают попытку грубо разорвать духовную связь миллионов православных христиан с их верой и вековыми традициями, что является плевком в душу верующих.

В связи с сообщениями, что на Украине вместо Рождества 7 января вводят так называемый День программиста, а сам праздник переносят на 25 декабря, отмечу, что мы наблюдаем, как в стране предпринимается попытка грубо разорвать живую духовную связь миллионов православных христиан с их верой и традициями. Это не просто административное решение, это плевок в душу верующих. Обращаюсь к православным украинцам — не отрекайтесь от святого для вас дня. Ваша вера и традиции — это сила и достоинство. Никакие указы не могут отменить то, что веками живет в сердцах людей, — высказался Иванов.

По его мнению, такая политика является глубоко ошибочной и губительной, поскольку подлинная самостоятельность не может существовать в отрыве от духовной основы. Депутат также подчеркнул, что Украина всегда была православной страной.

Изменение даты празднования Рождества ведет к дальнейшему расколу в украинском обществе и отрыву людей от своих корней. Мы видим не заботу о народе, а стремление любой ценой стереть общую историческую память, отказаться от всего, что связывает Украину с православным миром. Это глубоко ошибочный и губительный путь. Не может быть подлинной самостоятельности в отрыве от духовной основы, — резюмировал Иванов.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского об изменении праздничного календаря в стране является своеобразной борьбой с верой. По его словам, подобные действия направлены на маргинализацию Украинской православной церкви.