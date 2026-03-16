3 салата-быстрячка на праздничный стол! 20 минут и — оригинальные, недорогие и невероятно вкусные закуски готовы

Иногда гости уже почти на пороге, а на столе ещё пустовато. В такие моменты выручают быстрые салаты: всё нарезал, перемешал — и готово. Эти три варианта готовятся буквально за 20 минут, выглядят ярко и съедаются так быстро, что иногда даже тарелку помыть не успеваешь.

Салат свежий и лёгкий с пекинкой. Ингредиенты: свежие огурцы — 300 г, пекинская капуста — 200 г, зелёный горошек — 150 г, зелёный лук — 30 г, укроп или петрушка — 20 г, растительное масло — 2–3 ст. л., соль и перец по вкусу. Огурцы нарезают тонкой соломкой, пекинскую капусту мелко шинкуют. Добавляют горошек, зелёный лук и рубленую зелень. Солят, перчат и заправляют растительным маслом.

Салат с копчёной курицей. Ингредиенты: копчёная куриная грудка — 300 г, твёрдый сыр — 150 г, корейская морковь — 200 г, консервированная фасоль — 200 г, майонез — 3–4 ст. л. Курицу и сыр нарезают небольшими кубиками. Добавляют корейскую морковь и промытую фасоль. Всё перемешивают с майонезом.

Салат простой и домашний с капустой. Ингредиенты: белокочанная капуста — 300 г, сыр — 150 г, ветчина или буженина — 200 г, зелёный горошек — 150 г, майонез — 3 ст. л. Капусту мелко шинкуют, сыр и мясо нарезают кубиками. Добавляют горошек и заправляют майонезом. Всё перемешивают — и салат готов.

