Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 15:05

3 салата-быстрячка на праздничный стол! 20 минут и — оригинальные, недорогие и невероятно вкусные закуски готовы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда гости уже почти на пороге, а на столе ещё пустовато. В такие моменты выручают быстрые салаты: всё нарезал, перемешал — и готово. Эти три варианта готовятся буквально за 20 минут, выглядят ярко и съедаются так быстро, что иногда даже тарелку помыть не успеваешь.

Салат свежий и лёгкий с пекинкой. Ингредиенты: свежие огурцы — 300 г, пекинская капуста — 200 г, зелёный горошек — 150 г, зелёный лук — 30 г, укроп или петрушка — 20 г, растительное масло — 2–3 ст. л., соль и перец по вкусу. Огурцы нарезают тонкой соломкой, пекинскую капусту мелко шинкуют. Добавляют горошек, зелёный лук и рубленую зелень. Солят, перчат и заправляют растительным маслом.

Салат с копчёной курицей. Ингредиенты: копчёная куриная грудка — 300 г, твёрдый сыр — 150 г, корейская морковь — 200 г, консервированная фасоль — 200 г, майонез — 3–4 ст. л. Курицу и сыр нарезают небольшими кубиками. Добавляют корейскую морковь и промытую фасоль. Всё перемешивают с майонезом.

Салат простой и домашний с капустой. Ингредиенты: белокочанная капуста — 300 г, сыр — 150 г, ветчина или буженина — 200 г, зелёный горошек — 150 г, майонез — 3 ст. л. Капусту мелко шинкуют, сыр и мясо нарезают кубиками. Добавляют горошек и заправляют майонезом. Всё перемешивают — и салат готов.

Ранее мы делились рецептом овощного кугеля вместо запеканок и драников. Трем картошку, морковь и кабачок.

Проверено редакцией
Читайте также
салаты
закуски
простой рецепт
праздники
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев одним словом описал отказ ФРГ от разблокировки Ормузского пролива
Суд смог удостовериться в страшной болезни Лерчек
Москалькова объяснила, кто возвращается из плена в числе первых
Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране
Лавров рассказал о добровольном интересе иностранцев к работе в России
В Госдуме выразили гордость за участников Паралимпиады
«Про Telegram можно забыть»: сбои 16 марта, блокировка в РФ уже началась?
«Эпическая ярость» поставила под вопрос визит Трампа в КНР
Поплатились жизнью за сплетни: мужчина зарубил односельчан под Иркутском
Трамп выступил с одним требованием по Ормузскому проливу
Подросток ворвался в подмосковную школу с ножом
В Иране оценили масштаб разрушений от ударов США и Израиля
Химик ответил, может ли микропластик от стаканчика попасть в кофе
Раскрыто, сколько стран «кинуло» Трампа с Ормузским проливом
Терапевт назвала распространенные ошибки после завершения поста
Экономист спрогнозировал курс доллара на конец весны
Сенатор рассказал, могут ли мошенники использовать номер СНИЛС
Москалькова раскрыла необычный тренд среди российских эмигрантов за рубежом
На обычном пляже обнаружили опасных голубых драконов
Украина атакует Москву сотнями БПЛА: откуда и зачем их запускают, ответ РФ
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.