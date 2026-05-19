Кростини со спаржей бьют в самое сердце — моя самая весенняя закуска: рецепт-минутка

Кростини со спаржей бьют в самое сердце — моя самая весенняя закуска: рецепт-минутка

Сезон свежей спаржи — мое любимое время, и эти кростини я готовлю каждую неделю с открытием сезона. Если хотите закуску, которая выглядит дорого, а готовится за 20 минут, — берите рецепт на вооружение.

Ингредиенты

Багет — 1 шт., спаржа — 200 г, голубой сыр — 100 г, грецкие орехи — 50 г, оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 220°C. Нарезаю багет ломтиками, выкладываю на противень, сбрызгиваю оливковым маслом и запекаю 4–5 минут до румяной корочки. Тем временем отламываю жесткие кончики у спаржи и бланширую стебли в кипящей подсоленной воде ровно 2 минуты. Главное — не переварить, чтобы они остались нежными, но не разваливались.

Откидываю спаржу на дуршлаг, даю стечь воде. Раскрашиваю голубой сыр руками, рублю грецкие орехи ножом. На каждый ломтик багета кладу по паре стеблей спаржи, сверху щедро посыпаю сыром и орехами. Подаю сразу, пока багет хрустит, а сыр не растаял, — это идеальный момент.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев делится впечатлениями от рецепта.

Сочетание голубого сыра и спаржи я открыл случайно, но теперь это мой коронный рецепт. Ломтики багета пропитываются маслом, становятся хрустящими снаружи и мягкими внутри. Однако очень важно: не переваривайте спаржу — она должна оставаться упругой.