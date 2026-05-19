Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 09:46

Кростини со спаржей бьют в самое сердце — моя самая весенняя закуска: рецепт-минутка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сезон свежей спаржи — мое любимое время, и эти кростини я готовлю каждую неделю с открытием сезона. Если хотите закуску, которая выглядит дорого, а готовится за 20 минут, — берите рецепт на вооружение.

Ингредиенты

Багет — 1 шт., спаржа — 200 г, голубой сыр — 100 г, грецкие орехи — 50 г, оливковое масло — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 220°C. Нарезаю багет ломтиками, выкладываю на противень, сбрызгиваю оливковым маслом и запекаю 4–5 минут до румяной корочки. Тем временем отламываю жесткие кончики у спаржи и бланширую стебли в кипящей подсоленной воде ровно 2 минуты. Главное — не переварить, чтобы они остались нежными, но не разваливались.

Откидываю спаржу на дуршлаг, даю стечь воде. Раскрашиваю голубой сыр руками, рублю грецкие орехи ножом. На каждый ломтик багета кладу по паре стеблей спаржи, сверху щедро посыпаю сыром и орехами. Подаю сразу, пока багет хрустит, а сыр не растаял, — это идеальный момент.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев делится впечатлениями от рецепта.

Сочетание голубого сыра и спаржи я открыл случайно, но теперь это мой коронный рецепт. Ломтики багета пропитываются маслом, становятся хрустящими снаружи и мягкими внутри. Однако очень важно: не переваривайте спаржу — она должна оставаться упругой.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке в Якутии самолета
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.