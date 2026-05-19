Депутат Толмачев сравнил Украину с Иудой и предрек ей незавидное будущее

Депутат Госдумы Александр Толмачев сравнил Украину с библейским предателем Иудой и предрек политическому режиму страны незавидную участь. В беседе с NEWS.ru он отметил, что показательной является история бывшего главы офиса президента европейского государства Владимира Зеленского Андрея Ермака. По словам парламентария, украинский политик продемонстрировал головокружительный взлет и такое же падение.

История Ермака — иллюстрация типичной карьеры функционера террористического и неонацистского режима Зеленского. Он занимал один из самых высоких постов. Только вот президент — просроченный. Подручный — ему под стать. Ермак продемонстрировал головокружительный взлет и такое же падение. Вся верхушка террористического киевского режима превратилась в персонажей фарса. Это уже не люди, а марионетки и маски в театре ужасов. Если продолжить сравнения духовного характера, то Украина напоминает предателя Иуду Искариота. Киев отвернулся от тех, кто желал ему добра и продал за 30 сребреников. Что же впереди у режима Иуд только эпизод с виселицей, — сказал Толмачев.

По его словам, абсурдность ситуации усугубляется тем, что в Верховную раду вызывали личную гадалку Ермака, без которой он не принимал никаких решений. Депутат добавил, что именно она и поведала нардепам о «безумных» ритуалах экс-главы офиса президента Украины.

Позорная деталь: в Раду вызвали гадалку Ермака, без совета которой он ничего не предпринимал. В XXI веке будто вытряхнули протоколы процессов прямиком откуда-то из темных веков. В Киеве решения государственной важности принимались не по уму, не на основе профессионализма, а по наветам нечистой силы. В целом это объясняет все то, что происходит на Украине. Гадалка рассказала, что Ермак ездил на кладбище, чтобы закапывать фотографии врагов Зеленского в чужие могилы. Увозил оттуда землю для строительства домов. Даже неизвестно, что хуже: искренняя вера в эти ритуалы или осквернение захоронений. Попахивает безумием, — заключил Толмачев.

Ранее подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что освобождение Ермака из-под стражи говорит об утрате Зеленским связи с реальностью. По его словам, действия политика выглядят абсурдными сами по себе, поскольку ситуация выставляет Киев в негативном свете.