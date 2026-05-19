Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке в Якутии самолета

Пилот экстренно севшего в Якутии самолета Ан-2 получил серьезные ожоги

Пилот экстренно севшего в Якутии самолета Ан-2 получил серьезные ожоги, сообщил Telegram-канал Baza. Воздушное средство полностью сгорело при аварийной посадке в лесу.

Предварительно, у борта отказал двигатель во время авиапатрулирования пожароопасной обстановки. Пассажирам удалось спастись из горящего самолета. Они добрались с места ЧП до берега реки Восточная Хандыга.

На борту, вылетевшем из Теплого Ключа, находились восемь человек. Командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Затем пришло сообщение об аварийной посадке — назвали координаты.

Ан-2 принадлежит авиакомпании «Миан». Прокуратура организовала проверку, а СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

