Падение мотопараплана в Алтайском крае привело к гибели пилота

В Алтайском крае в районе села Курск произошло падение мотопараплана, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В результате происшествия погиб пилот.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения воздушного законодательства. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее Следственный комитет подтвердил гибель двух человек при крушении легкомоторного самолета в Омской области. По данным ведомства, по факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

До этого легкомоторный самолет потерпел крушение в аэропорту австралийского города Аделаида. Воздушное судно врезалось в ангар в момент захода на посадку, погибли два человека. Сразу после удара на месте аварии вспыхнул пожар, который потушили пожарные. Премьер-министр штата Питер Малинаускас выразил соболезнования семьям погибших.