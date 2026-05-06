Свадьба на Алтае обернулась кровавой трагедией

Алтайские следователи завершили расследование дела в отношении 30-летнего жителя Барнаула, который проходит фигурантом по делу о смерти одного из гостей на свадьбе, передает Telegram-канал регионального СК. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

В ходе застолья между мужчинами произошла словесная ссора, в результате которой обвиняемый нанес оппоненту удар кулаком в область головы, после чего повалил на землю. Потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве.

