05 мая 2026 в 14:33

Признанная убитой сибирячка неожиданно «воскресла»

В Новосибирской области объявилась женщина, признанная убитой

В Новосибирской области объявилась жительница Усть-Таркского района, которую признали убитой в 2023 году, пишет «КП-Новосибирск». О том, что женщина появилась в родном селе, сообщили ее родственники.

Согласно версии следствия, у женщины произошел конфликт с мужчиной, который уже отбывает срок в колонии строгого режима за два убийства. По данным СК, в ходе ссоры осужденный избил ее до бессознательного состояния и сбросил тело в реку. Женщину посчитали погибшей, при этом ее труп так и не обнаружили. Точный день преступления также не смогли установить. Тем не менее подозреваемого приговорили к 16 годам лишения свободы.

Мужчина пока не реабилитирован. Как выяснилось, женщина, на время появившаяся в селе, вновь уехала. Ее так и не успели допросить. При этом показания людей стали основанием для проведения проверки — теперь делом займется Следственный комитет.

Ранее житель Екатеринбурга выиграл дело в суде, доказав, что он жив. Россиянин также получил компенсацию от МВД в размере 50 тыс. рублей. В 2024 году в одной из жилых квартир обнаружили тело мужчины, при котором не оказалось документов. Свидетель по ошибке принял его за заявителя, после чего информация о нем была внесена в официальные документы, и ЗАГС зарегистрировал его смерть.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

