Екатеринбуржца «воскресили» через суд и назначили компенсацию Житель Екатеринбурга через суд доказал свою живость и добился компенсации

Житель Екатеринбурга выиграл дело в суде, доказав, что он жив, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Россиянин также получил компенсацию от МВД в размере 50 тыс. рублей.

В 2024 году в одной из жилых квартир обнаружили тело мужчины, при котором не оказалось никаких документов. Свидетель по ошибке принял его за заявителя, после чего информация о нем была внесена в официальные документы, и ЗАГС зарегистрировал его смерть.

Из-за ошибки у мужчины заблокировали банковские карты и доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Это вызвало трудности при оформлении отцовства, получении водительских прав и медицинской помощи.

После тщательного расследования полиция смогла установить настоящую личность человека, найденного в квартире. Однако запись о его смерти уже была внесена в соответствующие документы.

Ранее жительница Бразилии «воскресла» после того, как была признана умершей. Женщина получила серьезные травмы после того, как ее сбила машина. Первый прибывший на место парамедик констатировал смерть и распорядился отправить тело в морг. Однако второй парамедик заметил, что пострадавшая жива, и начал реанимацию.