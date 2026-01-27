Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 11:00

Признанная умершей женщина внезапно «воскресла»

Жительница Бразилии ожила после того, как ее признали умершей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Бразилии Фернандо Кристина Поликарп внезапно ожила после того, как ее признали умершей, сообщает Need To Know. Женщину сбила машина, когда она пересекала скоростную трассу SP-294 в Сан-Паулу. Ее смерть констатировал парамедик, прибывший на место аварии. Он распорядился отправить «погибшую» в морг.

Женщина, которая была объявлена погибшей на месте аварии, чудом выжила и выздоравливает в больнице. Фернанду Кристину Поликарпо сбила машина, когда она выезжала на шоссе, — говорится в публикации.

Уточняется, что лежавшую на дороге женщину успели накрыть термоодеялом. Однако второй парамедик, который должен был доставить тело в морг, заметил, что пострадавшая жива, и начал реанимацию. Поликарпо доставили в больницу города Бауру, она уже идет на поправку.

Ранее в Екатеринбурге уралец с огнестрельным ранением в сердце выжил благодаря врачам, хотя был в состоянии клинической смерти 38 минут. Пациент провел в операционной два часа. За это время у него дважды наступала клиническая смерть.

Бразилия
Сан-Паулу
умершие
погибшие
ДТП
аварии
