Признанная умершей женщина внезапно «воскресла»

Жительница Бразилии Фернандо Кристина Поликарп внезапно ожила после того, как ее признали умершей, сообщает Need To Know. Женщину сбила машина, когда она пересекала скоростную трассу SP-294 в Сан-Паулу. Ее смерть констатировал парамедик, прибывший на место аварии. Он распорядился отправить «погибшую» в морг.
Женщина, которая была объявлена погибшей на месте аварии, чудом выжила и выздоравливает в больнице. Фернанду Кристину Поликарпо сбила машина, когда она выезжала на шоссе, — говорится в публикации.
Уточняется, что лежавшую на дороге женщину успели накрыть термоодеялом. Однако второй парамедик, который должен был доставить тело в морг, заметил, что пострадавшая жива, и начал реанимацию. Поликарпо доставили в больницу города Бауру, она уже идет на поправку.
Ранее в Екатеринбурге уралец с огнестрельным ранением в сердце выжил благодаря врачам, хотя был в состоянии клинической смерти 38 минут. Пациент провел в операционной два часа. За это время у него дважды наступала клиническая смерть.