В МИД назвали нового генконсула России в Бразилии МИД РФ: Дмитрий Потапов назначен генконсулом России в Сан-Паулу

Дипломат Дмитрий Потапов назначен генеральным консулом России в Сан-Паулу. Соответствующий приказ подписан в Министерстве иностранных дел и опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации Потапов Дмитрий Вадимович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Сан-Паулу, Федеративная Республика Бразилия, — говорится в официальном сообщении.

Потапов служит в дипломатическом корпусе с 1995 года. Он работал в центральном аппарате МИД и в заграничных представительствах. В разное время занимал должности в посольствах России в Португалии, а также руководил подразделением Латиноамериканского департамента. Последняя его должность — начальник отдела в МИД РФ, которую он занимал с 2019 года.

Ранее исполняющий обязанности главы Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что его первоочередной задачей станет решение проблемы авиаколлапса, вызванного угрозами атак украинских беспилотников. При этом новый руководитель ведомства подчеркнул, что сейчас не время для празднования назначения.