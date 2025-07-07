Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 12:39

Никитин раскрыл, чем займется сразу после своего назначения

Никитин пообещал заняться коллапсом в российских аэропортах

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: kremlin.ru

Исполняющий обязанности главы Министерства транспорта РФ Андрей Никитин назвал первоочередной задачей после вступления в должность решение проблемы коллапса в аэропортах, вызванного угрозой ударов ВСУ с помощью беспилотников, сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале. По его словам, у него сейчас нет времени, чтобы праздновать повышение.

Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами, — сказал и. о. министра.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса. Документ вступил в силу в день его утверждения.

Кроме того, и. о. министра сообщил о планах ведомства разработать единую систему идентификации беспилотного транспорта. Он уточнил, что новинка должна появиться в России весной следующего года. Соответствующая дорожная карта проекта будет вынесена на рассмотрение правительством уже в скором времени. Первым шагом станет присвоение таким авто цифровых номеров, с помощью которых можно будет определять, куда движется транспорт и кто им владеет.

Андрей Никитин
Минтранс
аэропорты
коллапсы
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофил более полугода растлевал дочь коллеги
Прилеты по всей Украине и беспорядки в армии: новости СВО на вечер 7 июля
Защита Смирнова не ответила на вопрос о его показаниях на Старовойта
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.