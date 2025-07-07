Никитин раскрыл, чем займется сразу после своего назначения Никитин пообещал заняться коллапсом в российских аэропортах

Исполняющий обязанности главы Министерства транспорта РФ Андрей Никитин назвал первоочередной задачей после вступления в должность решение проблемы коллапса в аэропортах, вызванного угрозой ударов ВСУ с помощью беспилотников, сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале. По его словам, у него сейчас нет времени, чтобы праздновать повышение.

Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами, — сказал и. о. министра.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса. Документ вступил в силу в день его утверждения.

Кроме того, и. о. министра сообщил о планах ведомства разработать единую систему идентификации беспилотного транспорта. Он уточнил, что новинка должна появиться в России весной следующего года. Соответствующая дорожная карта проекта будет вынесена на рассмотрение правительством уже в скором времени. Первым шагом станет присвоение таким авто цифровых номеров, с помощью которых можно будет определять, куда движется транспорт и кто им владеет.