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07 июля 2025 в 11:15

Минтранс планирует создать систему идентификации беспилотного транспорта

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: kremlin.ru

Исполняющий обязанности главы Минтранса Андрей Никитин заявил, что ведомство планирует создать единую систему идентификации беспилотного транспорта. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, дорожную карту проекта скоро внесут в правительство, новшество планируют ввести в эксплуатацию весной 2026 года.

Первый шаг, который мы должны сделать, — это создать единую систему идентификации, по сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается, — сказал Никитин.

Ранее о том, что Никитин может возглавить ведомство после отставки экс-главы Минтранса Романа Старовойта, сообщали СМИ со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой кадровых решений. Уточнялось, что Никитин покинул пост губернатора Новгородской области еще в феврале — именно это было частью подготовки к переходу.

Путин подписал указ об отставке Старовойта в понедельник, 7 июля. Он занимал должность министра транспорта с 14 мая 2024 года. Старовойт — экс-губернатор Курской области. После его ухода регион возглавил Алексей Смирнов.

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