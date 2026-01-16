Россиянин с огнестрельным ранением в сердце восстал из мертвых Уралец с огнестрельным ранением в сердце выжил после клинической смерти

Уралец с огнестрельным ранением в сердце выжил благодаря врачам ЦГКБ № 23 в Екатеринбурге, хотя был в состоянии клинической смерти 38 минут, сообщила глава Минздрава Свердловской области Татьяна Савинова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, пациент провел в операционной два часа.

Сегодня я хочу рассказать вам о спасении, которое потрясло даже опытных медиков. В екатеринбургскую больницу №23 поступил мужчина в критическом состоянии — огнестрельное ранение в самое сердце. Ситуация была настолько сложной, что во время операции дважды наступала клиническая смерть, — отметила она.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, всего в пострадавшем было три пули. Одна из них сломала ребро и застряла в грудной клетке, задев часть сердца. У пациента скопилась кровь в сердечной сумке-перикарде и между легким и грудной стенкой. Также ему диагностировали контузию легкого.

В материале сказано, что хирургам пришлось вскрыть грудную клетку, чтобы быстро извлечь пулю. Когда сердце пациента останавливалось, они запускали его руками — в стерильных условиях ритмично сжимали орган в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться. После врачи ушили рану и перелили мужчине 1,5 литра донорской крови. Девять дней пациент был в реанимации на ИВЛ, сейчас он восстанавливается в обычной палате.

Ранее в Италии 78-летний житель Тарквинии, которому врачи констатировали смерть, спустя полчаса пришел в себя и поинтересовался, что с его детьми. У пациента произошла остановка сердца. Мужчина «воскрес» в тот момент, когда к дому уже направлялся катафалк, после чего его доставили в больницу.