27 августа 2025 в 13:31

Военкор отреагировал на нападение мигранта с ножом на полицейских в Москве

Военкор Стешин: полицейские не хотели стрелять в напавшего на них мигранта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московские полицейские не стали использовать огнестрельное оружие против напавшего на них с ножом мигранта, хотя оно у них было, заявил в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. По его словам, решение полицейских связано с возможными последствиями стрельбы — в частности, за это их могли уволить с работы.

Утром 27 августа у одного из домов на Щелковском шоссе полицейские задержали вооруженного ножом правонарушителя. Мужчина угрожал полицейским, в том числе посягал на их жизнь и здоровье. Никто не пострадал. Уточнялось, что нападавший — мигрант. Он поджег два предмета и стоял на дороге, а при попытке задержания достал холодное оружие. По предварительной информации, мотивом для нападения стала ненависть к полиции.

Также в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, некоторые из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.

