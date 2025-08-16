В Москве мигранты подрались с полицией после перестрелки и попали на видео

Мигранты устроили драку и перестрелку во дворе школы в Рязанском районе в ночь на 16 августа, сообщил Telegram-канал Baza. Очевидцы вызвали полицию и Росгвардию, но иностранцы накинулись на правоохранителей. Часть агрессоров попыталась сбежать.

Местные жители считают, что подобные инциденты будут повторяться, поскольку ЖК и учебное заведение изолированы из-за железнодорожных путей и промзоны. По их словам, там появился «анклав мигрантов», которые проживают в хостелах и работающих на стройках. Кроме того, отмечается, что иностранцы часто напиваются, валяются на газонах и устраивают дебош.

Школа, рядом с которой произошла драка, готовится принять учеников в новом учебном году. Родители опасаются за безопасность детей, поэтому направили коллективное обращение в администрацию Рязанского района.

