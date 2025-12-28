Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку

Посетительница одного из караоке-баров Челябинска, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, лишила глаза незнакомую ей девушку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального района города. Она ударила потерпевшую по лицу стеклянным фужером. Нападавшей предъявили обвинение, вскоре она предстанет перед судом.

Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений, вылила вино на голову потерпевшей, сидевшей за соседним столиком. После этого нанесла ей удар в область лица стеклянным фужером, который разбился при ударе, — говорится в сообщении.

Пострадавшей диагностировали проникающее ранение. Девушка полностью потеряла зрение на травмированном глазу, вследствие чего она утратила трудоспособность на 35%. При этом нападавшая уже привлекалась к уголовной ответственности. Теперь ей грозит тюремный срок.

Ранее в Благовещенске молодой человек лишился глаза после конфликта из-за громкой музыки. Он сделал замечание мужчине, сидевшему в автомобиле на парковке с включенными на полную мощность колонками, что привело к драке и тяжелой травме.