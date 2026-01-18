Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 01:44

Уолтц не заметил нарушения международного права в ситуации с Гренландией

Уолтц: Трамп хочет заключить сделку по Гренландии с точки зрения права

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Притязания Вашингтона на Гренландию не являются нарушением международного права, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп «пытается заключить сделку» ради приобретения острова, передает телеканал Fox News.

С точки зрения международного права президент Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать [33-й] президент [США Гарри] Трумэн в 40-х годах (прошлого века. — NEWS.ru), как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за $25 млн в XX веке. В этом нет ничего плохого, — констатировал Уолц.

Тем временем политолог Юрий Светов выразил мнение, что Гренландия не сможет себя защитить в случае вторжения со стороны США. По его словам, европейцы также не собираются защищать принадлежащий Дании остров, а отправленная туда военная миссия больше похожа на издевательство.

Ранее стало известно, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. Об этом заявила глава британского МИД Иветт Купер во время визита в Норвегию. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

Уолтц не заметил нарушения международного права в ситуации с Гренландией
